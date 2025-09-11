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11 сентября 2025, 01:06

Онана в ближайшие 24 часа перейдет в «Трабзонспор»

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отправится в Турцию в ближайшие 24 часа вместе со своим агентом, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

29-летний камерунец перейдет в «Трабзонспора» на правах аренды до июня 2026 года. В соглашении нет опции выкупа и платы за аренду.

Онана играет за «МЮ» с 2023 года. Он провел 102 матча, пропустил 150 мячей и 24 раза отыграл на ноль.

В этом сезоне на счету Онана 2 пропущенных мяча в одном проигранном матче Кубка английской лиги.

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Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Трабзонспор
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