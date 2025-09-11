Онана в ближайшие 24 часа перейдет в «Трабзонспор»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отправится в Турцию в ближайшие 24 часа вместе со своим агентом, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

29-летний камерунец перейдет в «Трабзонспора» на правах аренды до июня 2026 года. В соглашении нет опции выкупа и платы за аренду.

Онана играет за «МЮ» с 2023 года. Он провел 102 матча, пропустил 150 мячей и 24 раза отыграл на ноль.

В этом сезоне на счету Онана 2 пропущенных мяча в одном проигранном матче Кубка английской лиги.