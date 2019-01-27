Олег Кузнецов: "Ракицкому нужен новый вызов. 29 лет – не возраст для защитника"

Экс-футболист киевского "Динамо", вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР Олег Кузнецов считает, что защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому​ переход в другую команду может пойти на пользу, сообщает "Спорт день за днем".

По информации "СЭ", Ракицкий приступит к работе с "Зенитом" на втором сборе, который пройдет с 1 по 10 февраля в испанском Аликанте.

– Вполне вероятно, ему действительно нужен новый вызов. Вся карьера в "Шахтере". Тут все по-разному у ребят происходит. Скажем, Евгению Хачериди из киевского "Динамо" переезд в Грецию на пользу явно не пошел. А про Ракицкого я знаю, что он уже пару лет хотел уйти. Психологически ему может быть и не просто поначалу. Но, повторю, данные у него очень хорошие. То есть все зависит от него самого. 29 лет не возраст для защитника, – приводит слова Кузнецова "Спорт день за днем".

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