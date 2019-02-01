Олег Данченко перешел из "Шахтера" в "Енисей"

Защитник "Шахтера" Олег Данченко перешел на правах аренды в "Енисей", сообщает официальный Твиттер клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Для официального объявления игрока пресс-служба красноярцев переделала сцену из "Властелина колец".

Защитник донецкого "Шахтёра" @FCShakhtar Олег Данченко стал игроком "Енисея"! Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019.



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/G0MzLJdhaY – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 1 февраля 2019 г.

Примечательно, что анонсировал трансфер "Енисей" в виде загадки.

В прошлом сезоне Олег Данченко защищал цвета "Анжи", проведя в чемпионате России 28 матчей и забив 3 мяча. В нынешнем сезоне на его счету 12 игр и 1 гол во всех турнирах. "Енисей" после 17 туров замыкает турнирную таблицу РПЛ с 10 очками.

Таблица переходов РПЛ