09:01 | Футбол — Трансферы

Олег Данченко перешел из "Шахтера" в "Енисей"

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Защитник "Шахтера" Олег Данченко перешел на правах аренды в "Енисей", сообщает официальный Твиттер клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. 

Для официального объявления игрока пресс-служба красноярцев переделала сцену из "Властелина колец".

 

Примечательно, что анонсировал трансфер "Енисей" в виде загадки.

В прошлом сезоне Олег Данченко защищал цвета "Анжи", проведя в чемпионате России 28 матчей и забив 3 мяча. В нынешнем сезоне на его счету 12 игр и 1 гол во всех турнирах. "Енисей" после 17 туров замыкает турнирную таблицу РПЛ с 10 очками.

Таблица переходов РПЛ

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