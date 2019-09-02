Окака-Чука вернулся в «Удинезе». Игроком интересовалось «Динамо»
2 сентября 2019, 23:58
Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака-Чука вернулся в «Удинезе». С 30-летним нигерийцем подписан контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба из Удине.
Форвард провел вторую половину прошлого сезона в итальянской команде на правах аренды. За это время он успел сыграть 16 матчей.
Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Динамо». Предполагалось, что москвичи возьмут Стефано на правах аренды с правом выкупа.