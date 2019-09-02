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Окака-Чука вернулся в «Удинезе». Игроком интересовалось «Динамо»

2 сентября 2019, 23:58
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Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака-Чука вернулся в «Удинезе». С 30-летним нигерийцем подписан контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба из Удине.

Форвард провел вторую половину прошлого сезона в итальянской команде на правах аренды. За это время он успел сыграть 16 матчей.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Динамо». Предполагалось, что москвичи возьмут Стефано на правах аренды с правом выкупа.

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