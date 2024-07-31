Оформление американской рабочей визы для Миранчука займет 1-2 недели

«Атланта» начала оформление рабочей визы для Алексея Миранчука, этот процесс займет 1-2 недели.

30 июля россиянин перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца декабря 2027 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Работаем по рабочей визе для Алексея. Это займет неделю или две», — цитирует ТАСС клубную пресс-службу.

28-летний Миранчук с 2020 года выступал за итальянскую «Аталанту». В сезоне-2023/24 он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 4 гола, сделал 12 результативных передач и стал победителем Лиги Европы.