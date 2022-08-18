Одриосола может продолжить карьеру в Англии

Защитник «Реала» Альваро Одриосола может покинуть мадридский клуб в это трансферное окно.

Как сообщает AS, «Ноттингем Форест» хочет заполучить 26-летнего испанца. Игрок не завоевал доверие главного тренера Карло Анчелотти, поэтому готов рассмотреть вариант возможного переезда в Англию.

Прошлый сезоне Одриосола на правах аренды провел в «Фиорентине». Он сыграл 27 матчей во всех турнирах за «фиалок», записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.