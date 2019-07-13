Одноклубник Зинченко близок к переходу в "Эвертон"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф летом может перейти в "Эвертон", утверждает Sky Sports. По информации СМИ, "ириски" готовы заплатить "горожанам" от 8 до 10 миллионов фунтов стерлингов.

В данный момент "Эвертон" находится на заключительной стадии переговоров с "Ман Сити" по поводу перехода Делфа.

В прошедшем сезоне 29-летний англичанин провел 20 матчей за "Сити" и сделал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 15 миллионов евро. Его контракт с "Ман Сити" действует до 30 июня 2020 года.

Напомним, что за "горожан" выступает бывший игрок "Уфы" и футболист сборной Украины Александр Зинченко​.

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