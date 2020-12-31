Одноклубник Миранчука может вернуться в чемпионат Бельгии

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский зимой может покинуть клуб, сообщает Voetbal 24.

По данным источника, 27-летний украинец хочет временно сменить команду, чтобы попасть в заявку сборной на чемпионат Европы-2020. Среди претендентов на футболиста «Брюгге», «Генк» и «Антверпен».

В нынешнем сезоне серии А Малиновский провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.