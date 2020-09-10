Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Одноклубник Головина продолжит карьеру в Турции

15:02
Теги:

«Истанбул» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Насером Шадли.

Ближайшие два года 31-летний бельгиец проведет в составе турецкого клуба. Сумма компенсации, которую получит «Монако», неизвестна.

Прошлый сезон Шадли провел в аренде в «Андерлехте». В 17 матчах чемпионата Бельгии полузащитник забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир