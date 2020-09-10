Одноклубник Головина продолжит карьеру в Турции
15:02
«Истанбул» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Насером Шадли.
Ближайшие два года 31-летний бельгиец проведет в составе турецкого клуба. Сумма компенсации, которую получит «Монако», неизвестна.
Прошлый сезон Шадли провел в аренде в «Андерлехте». В 17 матчах чемпионата Бельгии полузащитник забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.
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