Одноклубник Головина предпочитает перейти в «Лейпциг», а не в «Баварию»

Защитник «Монако» Беньямин Хенрикс в ближайшее время может покинть клуб, сообщает Sky Germany. «Лейпциг» уже сделал предложение французскому клубу, а «Баварии» еще предстоит провести переговоры. Сам игрок хотел бы присоединиться к команде Юлиана Нагельсманна.

23-летний Хенрикс не является игроком основного состава монегасков. В текущем сезоне он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро. Контракт немца рассчитан до лета 2023 года.