Одноклубник Головина перешел в «Коринтианс»
Защитник «Монако» Жемерсон ушел в аренду в «Коринтианс» до конца европейского сезона, сообщает официальный сайт бразильского клуба.
28-летний бразилец получал мало игровой практики в составе «монегасков», поэтому было принято решение вернуться на родину. Зарплату футболиста клубы будут делить поровну.
В нынешнем сезоне лиги 1 Жемерсон на поле не появлялся.
Tem refor?o novo na ?rea, Fiel! O zagueiro Jemerson chega ao Tim?o por empr?stimo at? o fim de junho de 2021. Bem-vindo! ???#BemVindoJemerson#VaiCorinthians pic.twitter.com/KrWoHZG7kd— Corinthians (@Corinthians) November 6, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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