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Одноклубник Головина перешел в «Коринтианс»

20:35
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Защитник «Монако» Жемерсон ушел в аренду в «Коринтианс» до конца европейского сезона, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

28-летний бразилец получал мало игровой практики в составе «монегасков», поэтому было принято решение вернуться на родину. Зарплату футболиста клубы будут делить поровну.

В нынешнем сезоне лиги 1 Жемерсон на поле не появлялся.

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