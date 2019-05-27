Одноклубник Головина может продолжить карьеру в "Атлетико"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в летнее трансферное окно может стать игроком "Атлетико", утверждает El Mundo Deportivo. 33-летний колумбиец выступал за "матрасников" с 2011 по 2013 год.

По информации СМИ, монегаски планируют разгрузить зарплатную ведомость летом. Вице-президент "Монако" Олег Петров уже провел переговоры с Фалькао по поводу возможного ухода футболиста. Отмечается, что форвард хочет продолжить карьеру в Испании.

В сезоне-2018/19 Фалькао провел 39 матчей за "Монако", забил 16 голов и отдал 2 голевые передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 12 миллионов евро.

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