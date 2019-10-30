Одноклубник Черышева может заменить Санчо в «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Валенсии» Ферраном Торресом, утверждает Sport Bild. По информации СМИ, «шмели» видят в 19-летнем испанце замену полузащитнику Джейдону Санчо, который с большой вероятностью покинет клуб летом.

Еще одним кандидатом на замену Санчо является хавбек «Герты» Явайро Дилросюн.

В текущем сезоне Ферран Торрес провел 10 матчей за «летучих мышей» и отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Валенсией» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.