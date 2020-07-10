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Одноклубник Черышева может перейти в «Аталанту»

10 июля 2020, 21:27
Алессандро Флоренци. Фото instagram.com
Алессандро Флоренци. Фото instagram.com
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Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци, который выступает за «Валенсию» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Аталанте», утверждает журналист Николо Шира.

По информации источника, клуб из Бергамо ведет переговоры с агентом Флоренци с целью подписания контракта с 29-летним защитником.

В сезоне-2019/20 Флоренци провел 11 матчей за «летучих мышей» и не отметился результативными действиями.

За «Валенсию» выступает российский нападающий Денис Черышев.

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