Одноклубник Черышева может перейти в «Аталанту»
10 июля 2020, 21:27
Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци, который выступает за «Валенсию» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Аталанте», утверждает журналист Николо Шира.
По информации источника, клуб из Бергамо ведет переговоры с агентом Флоренци с целью подписания контракта с 29-летним защитником.
В сезоне-2019/20 Флоренци провел 11 матчей за «летучих мышей» и не отметился результативными действиями.
За «Валенсию» выступает российский нападающий Денис Черышев.
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