Одноклубник Черышева может перейти в «Аталанту»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци, который выступает за «Валенсию» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Аталанте», утверждает журналист Николо Шира.

По информации источника, клуб из Бергамо ведет переговоры с агентом Флоренци с целью подписания контракта с 29-летним защитником.

В сезоне-2019/20 Флоренци провел 11 матчей за «летучих мышей» и не отметился результативными действиями.

За «Валенсию» выступает российский нападающий Денис Черышев.