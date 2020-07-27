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Один из лучших молодых игроков России подписал контракт с «Торпедо»

13:15
Илья Берковский. Фото ФК «Иртыш».
Илья Берковский. Фото ФК «Иртыш».
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Московское «Торпедо», по данным «СЭ», сегодня подписало контракт с полузащитником Ильей Берковским. 20-летний игрок «Иртыша» (Омск) находился на просмотре в команде Сергея Игнашевича.

Берковский высоко котируется на футбольном рынке среди молодых игроков. К нему уже проявляли интерес ряд клубов РПЛ.

Всего за клуб он провел 37 матчей, в которых записал на свой счет 8 мячей и 4 результативные передачи. (Вячеслав Короткин)

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