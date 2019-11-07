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Обамеянг — приоритетная цель «Реала» на летнее трансферное окно

22:05
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Его приобретение является приоритетной целью для «Реала», сообщает El Desmarque.

«Канониры» готовы рассматривать предложения от 80 миллионов евро. Мадридцы в состоянии заплатить запрашиваемую сумму.

Обамеянг по итогам прошлого сезона АПЛ получил «Золотую бутсу» вместе с Садио Мане и Момамедом Салахом. В 13 матчах текущего сезона на счету габонца 9 голов.

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