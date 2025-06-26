«Ньюкаслу» интересен вратарь Шевалье

«Ньюкасл» намерен подписать вратаря «Лилля» Люка Шевалье, сообщает The Athletic.

По данным источника, также за 23-летним вратарем следит «ПСЖ». Однако он не является основной трансферной целью для парижан. Сам Шевалье называл АПЛ самой привлекательной для него лигой.

В сезоне-2024/25 Шевалье в 48 матчах за «Лилль» во всех турнирах пропустил 53 гола. В 13 встречах он сыграл на ноль.

Действующий контракт француза с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в 30 миллионов евро.