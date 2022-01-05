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«Ньюкасл» заплатит 12 миллионов фунтов за Триппьера

04:23
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«Ньюкасл» согласовал с «Атлетико» трансфер защитника Кирана Триппьера. По информации Sky Sports, английский клуб заплатит около 12 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.

Игрок сборной Англии станет первым новичком «Ньюкасла» после покупки клуба инвесторами из Саудовской Аравии.

В этом сезоне Триппьер сыграл в 18 матчах во всех турнирах. Его нынешний контракт рассчитан до 2023 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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