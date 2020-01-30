«Ньюкасл» взял Роуза в аренду у «Тоттенхэма»

«Ньюкасл» взял в аренду 29-летнего защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает официальный сайт «сорок». Соглашение рассчитано до конца сезона. Он будет играть под 28-м номером.

Ранее сообщалось, что аренда обойдется «сорокам» в 2 миллиона фунтов. Также, у «Ньюкасла» есть право на выкуп Роуза летом 2020 года, сумма данной опции не называется.

На счету Роуза 2 результативных передачи в 16 матчах за «Тоттенхэм» в сезоне-2019/20. Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего игрока в 20 миллионов евро.