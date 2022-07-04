Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:02

«Ньюкасл» возобновил интерес к Диаби после неудачи в переговорах с Экитике

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Ньюкасл» возобновил интерес к нападающему «Байера» Муссе Диаби, сообщает Sky Sports.

Английский клуб вернулся к варианту с 22-летний французом после неудачи в переговорах с 20-летним форвардом «Реймса» Уго Экитике.

Контракт Диаби с «Байером» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает нападающего в 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 голевых передач.

Футбол
ФК Байер
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Военкоматчики шутили: «В танк не влезет». Эксперт рассказал, как и где будет служить вратарь Иван Федотов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астон Вилла» объявила о переходе нападающего Трезеге в «Трабзонспор»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости