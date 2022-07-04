«Ньюкасл» возобновил интерес к Диаби после неудачи в переговорах с Экитике

«Ньюкасл» возобновил интерес к нападающему «Байера» Муссе Диаби, сообщает Sky Sports.

Английский клуб вернулся к варианту с 22-летний французом после неудачи в переговорах с 20-летним форвардом «Реймса» Уго Экитике.

Контракт Диаби с «Байером» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает нападающего в 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 голевых передач.