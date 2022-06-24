Источник: «Ньюкасл» согласовал переход Ботмана
Sky Sports: Защитник «Лилля» Ботман перейдет в «Ньюкасл»
«Ньюкасл» согласовал с «Лиллем» детали перехода защитника Свена Ботмана, сообщает Sky Sports.
Сумма трансфера составит около 35 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что на следующей неделе 22-летний голландец приедет в Ньюкасл-апон-Тайн для прохождения медицинского обследования и согласования личных условий контракта.
Сообщалось, что претендентом на Ботмана был «Милан», который в последний момент отказался платить запрашиваемую сумму в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне защитник провел за клуб 29 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает Ботмана в 30 миллионов евро.
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