Источник: «Ньюкасл» согласовал переход Ботмана

«Ньюкасл» согласовал с «Лиллем» детали перехода защитника Свена Ботмана, сообщает Sky Sports.

Сумма трансфера составит около 35 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что на следующей неделе 22-летний голландец приедет в Ньюкасл-апон-Тайн для прохождения медицинского обследования и согласования личных условий контракта.

Сообщалось, что претендентом на Ботмана был «Милан», который в последний момент отказался платить запрашиваемую сумму в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел за клуб 29 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает Ботмана в 30 миллионов евро.