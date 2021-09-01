«Ньюкасл» повторил трансфер из фильма «Гол» и подписал Сантьяго Муньеса
«Ньюкасл» объявил о переходе на правах аренды нападающего «Сантос Лагуны» Сантьяго Муньеса. 19-летний футболист родился в США, но является потомком мексиканских мигрантов.
Таким образом, «Ньюкасл» повторил трансфер из знаменитого фильма «Гол!», в котором в английский клуб из США приехал молодой мексиканский нападающий Сантьяго Муньес и помог команде попасть в еврокубки.
«Добро пожаловать, Санти!» — написала пресс-служба «Ньюкасла» (Санти — такая кличка была и у главного героя «Гол!». — Прим. «СЭ»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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