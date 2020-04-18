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«Ньюкасл» поборется с «Интером» за Видаля

15:35
Артуро Видаль. Фото fcbarcelonanoticias.com.
Артуро Видаль. Фото fcbarcelonanoticias.com.
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль входит в сферу интересов «Ньюкасла», сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, чилиец готов серьезно рассмотреть предложение «Ньюкасла». До этого сообщалось, что команду может возглавить Массимилиано Аллегри, с которым он работал в «Ювентусе». Игрока также хочет приобрести «Интер», который тренирует Антонио Конте, также работавший с Видалем в «Юве». Контракт полузащитника истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний Артуро Видаль провел 31 матч за «Барселону» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.

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