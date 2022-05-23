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Сегодня, 21:21

«Ньюкасл» главный претендент на Экитике из «Реймса». Форвард может обойтись «сорокам» в 30 миллионов евро

«Ньюкасл» может приобрести форварда «Реймса» Экитике
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«Ньюкасл» является главным претендентом на форварда «Реймса» Уго Экитике, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 19-летний француз может обойтись «сорокам» в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Экитике забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за «Реймс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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