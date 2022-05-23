«Ньюкасл» главный претендент на Экитике из «Реймса». Форвард может обойтись «сорокам» в 30 миллионов евро

«Ньюкасл» является главным претендентом на форварда «Реймса» Уго Экитике, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 19-летний француз может обойтись «сорокам» в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Экитике забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за «Реймс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.