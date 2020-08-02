«Ньюкасл» интересуется защитником «Сассуоло»

Защитник «Сассуоло» Рожериу может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky in Italy.

По сведениям источника, 22-летним бразильцем интересуется «Ньюкасл».

Рожериу выступал за молодежку «Ювентуса» и числился в составе туринцев с 2017 по 2019 год, однако был арендован на два сезона «Сассуоло». Летом 2019-го клуб выкупил защитника.

В сезоне-2019/20 Рожериу провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.