«Ньюкасл» интересуется Сессеньоном

Полузащитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон может продлжить карьеру в другом клубе, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 20-летним англичанином интересуется «Ньюкасл», поскольку главный тренер клуба Стив Брюс хочет реализовать план по покупке британцев.

В сезоне-2019/20 Сессеньон провел за «Тоттенхэм» 12 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона евро.