Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ньюкасл» интересуется Кулибали, Кавани и Фекиром

10:55
Теги:

«Ньюкасл» в ближайшее трансферное окно готов потратить на трансферы большую сумму, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, английский клуб начал переговоры с защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов продать игрока за меньшую сумму, чем раньше, на фоне финансового кризиса из-за пандемии коронавируса.

Также «Ньюкасл» интересуется форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани и полузащитником «Бетиса» Набилем Фекиром.

Такие возможные траты связаны с тем, что в ближайшее время «Ньюкасл» должен быть куплен суверенным фондом из Саудовской Аравии.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир