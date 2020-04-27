«Ньюкасл» интересуется Кулибали, Кавани и Фекиром

«Ньюкасл» в ближайшее трансферное окно готов потратить на трансферы большую сумму, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, английский клуб начал переговоры с защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов продать игрока за меньшую сумму, чем раньше, на фоне финансового кризиса из-за пандемии коронавируса.

Также «Ньюкасл» интересуется форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани и полузащитником «Бетиса» Набилем Фекиром.

Такие возможные траты связаны с тем, что в ближайшее время «Ньюкасл» должен быть куплен суверенным фондом из Саудовской Аравии.