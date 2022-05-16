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«Ньюкасл» и «Астон Вилла» лидируют в гонке за хавбека «Лидса» Филлипса

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«Ньюкасл» и «Астон Вилла» лидируют в гонке за полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса, сообщает Football Insider.

По данным источника, оба клуба «готовят почву» для потенциального трансфера 26-летнего англичанина.

В текущем сезоне Филлипс провел за «Лидс» 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Филлипса в 50 миллионов евро.

ФК Астон Вилла
ФК Лидс
ФК Ньюкасл Юнайтед
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