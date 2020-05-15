«Ньюкасл» готов предложить за Рабьо 29 миллионов евро

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может перейти в «Ньюкасл», сообщает Daily Express.

По сведениям источника, английский клуб готов предложить за 25-летнего француза 29 млн евро.

Также интерес к хавбеку проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Рабьо присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 француз провел за команду 24 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Рабьо в 25,5 миллиона евро.