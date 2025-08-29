«Ньюкасл» готов потратить 100 миллионов евро на покупку у «Барселоны» Фермина Лопеса

«Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса, сообщил в соцсети X журналист Хосе Альварес Айя.

По информации источника, английский клуб готов заплатить 100 миллионов евро за 22-летнего испанца и увеличить зарплату игрока в 4 раза.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Интерес к Лопесу проявляют также «Тоттенхэм» и «Челси».

В сезоне-2024/25 Лопес сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.