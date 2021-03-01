«Ньюкасл», «Бернли» и «Наполи» интересуются защитником «Бенфики» Таварешем
05:55
Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает O Jogo.
По сведениям источника, на 21-летнего португальца претендуют «Ньюкасл», «Бернли» и «Наполи».
В текущем сезоне Тавареш провел 19 матей во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...