«Ньюкасл», «Бернли» и «Наполи» интересуются защитником «Бенфики» Таварешем

Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, на 21-летнего португальца претендуют «Ньюкасл», «Бернли» и «Наполи».

В текущем сезоне Тавареш провел 19 матей во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.