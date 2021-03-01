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«Ньюкасл», «Бернли» и «Наполи» интересуются защитником «Бенфики» Таварешем

05:55
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Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, на 21-летнего португальца претендуют «Ньюкасл», «Бернли» и «Наполи».

В текущем сезоне Тавареш провел 19 матей во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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