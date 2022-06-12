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Сегодня, 03:22

Нуньес вылетит в Англию для подписания контракта с «Ливерпулем»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес в ближайшее время подпишет контракт с «Ливерпулем», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 22-летний уругваец вылетел в Испанию, откуда затем отправится в Англию, чтобы завершить свой трансфер в «Ливерпуль». Ожидается, что форвард подпишет контракт на 5-6 лет.

Ранее сообщалось, что Нуньес пропустит ближайшую игру сборной Уругвая против Панамы ради перехода в «Ливерпуль».

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за «Бенфику».

ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
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