Нтшам сменил «Селтик» на «Марсель»
01:55
Полузащитник Оливье Нтшам перешел из «Селтика» в «Марсель», сообщает официальный Twitter французского клуба. Детали сделки не разглашаются.
Trading the ? for the??@OlivierNtcham est Olympien. Our newest midfielder joins from @CelticFC.— Olympique de Marseille ?? ?? (@OM_English) February 1, 2021
Welcome to Marseille, Olivier! pic.twitter.com/x9TVQQAvbq
24-летний француз в текущем сезоне провел 23 матча за «Селтик» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю