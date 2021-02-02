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Нтшам сменил «Селтик» на «Марсель»

01:55
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Полузащитник Оливье Нтшам перешел из «Селтика» в «Марсель», сообщает официальный Twitter французского клуба. Детали сделки не разглашаются.

24-летний француз в текущем сезоне провел 23 матча за «Селтик» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.

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