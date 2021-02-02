Нтшам сменил «Селтик» на «Марсель»

Полузащитник Оливье Нтшам перешел из «Селтика» в «Марсель», сообщает официальный Twitter французского клуба. Детали сделки не разглашаются.

Trading the ? for the??@OlivierNtcham est Olympien. Our newest midfielder joins from @CelticFC.



Welcome to Marseille, Olivier! pic.twitter.com/x9TVQQAvbq — Olympique de Marseille ?? ?? (@OM_English) February 1, 2021

24-летний француз в текущем сезоне провел 23 матча за «Селтик» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.