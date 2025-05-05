Новый главный тренер «Севильи» Капаррос заинтересован в трансфере Тикнизяна этим летом

Как стало известно «СЭ», этим летом испанская «Севилья» может предпринять очередную попытку трансфера защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

В переходе 25-летнего армянина заинтересован новый главный тренер испанской команды Хоакин Капаррос.

Капаррос возглавил «Севилью» в апреле. Отметим, что предыдущим местом работы 69-летнего специалиста была сборная Армении, куда неоднократно вызывался Наир Тикнизян.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Севилья» была заинтересована в переходе Тикнизяна зимой, однако стороны приостановили переговоры.

В этом сезоне чемпионата России 25-летний Тикнизян провел на поле 1042 минуты в 23 матчах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. В Кубке России он провел 10 матчей и сделал 3 голевые передачи.