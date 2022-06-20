Рыбус отказался комментировать отстранение от игр сборной Польши

Новичок «Спартака» Мацей Рыбус отказался от комментария по поводу отстранения от игр сборной Польши.

Сегодня, 20 июня стало известно, что 32-летний защитник не будет вызываться в национальную сборную страны «в связи с его нынешним клубным положением».

«Пока не хочу давать комментарии на эту тему», — цитирует Рыбуса «РБ Спорт».

11 июня поляк на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.