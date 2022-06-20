Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:29

Рыбус отказался комментировать отстранение от игр сборной Польши

Читать «СЭ» в

Новичок «Спартака» Мацей Рыбус отказался от комментария по поводу отстранения от игр сборной Польши.

Сегодня, 20 июня стало известно, что 32-летний защитник не будет вызываться в национальную сборную страны «в связи с его нынешним клубным положением».

«Пока не хочу давать комментарии на эту тему», — цитирует Рыбуса «РБ Спорт».

11 июня поляк на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matsej-ry-bus-otkazalsya-kommentiroval-otstranenie-iz-sbornoj-pol-shi/
Мацей Рыбус
Сборная Польши по футболу
ФК Спартак (Москва)
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Плавать брассом, спорить басом. В плавании первыми поняли, как трансгендеры могут потопить женский спорт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вест Хэм» приобрел защитника «Ренна» Агерда за 30 миллионов фунтов

Мостовой объяснил, почему «Спартак» отпустил Глушенкова в «Крылья Советов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости