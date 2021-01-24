Новичок «Милана» Томори рассказал, почему выбрал этот клуб

Защитник Фикайо Томори высказался о своем переходе в «Милан» на правах аренды из «Челси»

«Выбрал этот клуб, потому что у него великая история, хорошие игроки и невероятная форма. Это был шанс, от которого я не мог отказаться. Для меня большая честь быть здесь.



Когда мне впервые позвонили, я был очень удивлен. Говорил с Паоло Мальдини, лучшим защитником в истории, и он звал меня в команду. Тогда я понял, что хочу перейти именно туда и хочу играть в это клубе в футбол.



Пиоли воодушевил меня, он был очень рад моему переходу. Все бывшие игроки «Милана», с которыми я общался, лестно отзывались о клубе, поэтому я на сто процентов был уверен в своем решении», — сказал Томори на YouTube-канале «россонери».

Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до конца текущего сезона.