Новичок "Крыльев Советов" Радонич – об отношении к Божовичу на Балканах

Хорватский форвард Деян Радонич, недавно прибывший в расположение "Крыльев Советов", в интервью клубному телевидению рассказал об отношении к Миодрагу Божовичу и любимом стиле игры.

– С Миодрагом Божовичем работаю впервые, но слышал о нем много хорошего от других игроков, а также тренеров, c которыми доводилось работать, – цитирует Радонича клубная пресс-служба. – Он был тренером "Црвены Звезды" и, конечно, все мы на Балканах любим следить за тем, что происходит вокруг этого клуба.

– Я – не тренер, чтобы выбирать стиль игры. Если нам говорят играть в "тика-таку", значит играем в нее. Если играем против сильного соперника, то вынуждены защищаться. Но в каком бы стиле мы не играли, я буду делать все, что от меня требуется.

Хорватский напажающий с 2008 по 2009 год занимался в академии "Баварии". Впоследствии он выступал за немецкие команды низших лиг, после чего переехал в Хорватию. На родине он играл за "Истру 1961", "Динамо" Загреб и "Локомотиву". Также он дважды уезжал в аренду в израильские клубы "Маккаби" Тель-Авив и "Хапоэль" Раанана. В сезоне-2018/19 28-летний нападающий отыграл 35 матчей и забил 8 голов за "Локомотиву" в чемпионате Хорватии.