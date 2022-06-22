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Мане: «Я смотрел игры «Баварии», когда играл за «Зальцбург» и сейчас подходящее время для нового вызова»

Мане дал первый комментарий в качестве игрока «Баварии»
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Новичок «Баварии» Садио Мане поделился эмоциями после перехода в немецкий клуб.

«Я очень рад наконец оказаться в «Баварии». Мы много разговаривали, и я чувствовал интерес со стороны этого великого клуба, так что у меня не было никаких сомнений. Это подходящее время для нового вызова. Я хочу многого добиться в этом клубе, в том числе и в Европе. Когда я играл в «Зальцбурге» я смотрел много игр с участием «Баварии» — мне очень нравится этот клуб», — цитирует Мане пресс-служба немецкого клуба.

Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по сенегальцу составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллион евро.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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