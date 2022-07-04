Жезус о переходе в «Арсенал»: «Я следил за ними с детства из-за Анри»

Новичок «Арсенала» Габриэл Жезус поделился эмоциями после подписания контракта с «канонирами».

«Мы с Артетой уже несколько раз поговорили о клубе, игроках и проекте «Арсенала». Я верю в Микеля на 100 процентов. Я провел с ним много времени в «Манчестер Сити». Он мне очень помогал. Мы всегда оставались на тренировках и что-то отрабатывали.

За «Арсеналом» я следил с детства из-за Тьерри Анри. Я очень рад подписать контракт с этим большим клубом. Я был счастлив с первого дня, когда узнал об интересе этого клуба», — цитирует Жезуса пресс-служба «Арсенала».

В лондонском клубе форвард будет играть под 9-м номером.

Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят за 25-летнего футболиста 45 миллионов фунтов, а контракт будет действовать до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 нападающий забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити». Жезус выступал за команду с 2016 года.