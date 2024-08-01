«Ноттингем» объявил о переходе Жоты Силвы из «Витории», форвардом интересовался «Краснодар»

«Ноттингем Форест» объявил о переходе нападающего «Витории» Жоты Силвы.

25-летний португалец подписал контракт на 4 года — до лета 2028-го. Портал Transfermarkt оценил сделку в 7 миллионов евро.

30 июля сообщалось, что игрока сборной Португалии хочет подписать «Краснодар».

Силва выступает за «Виторию» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 42 матча за команду во всех турнирах, отметившись 15 голами и 7 результативными передачами.