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Сегодня, 06:28

«Ноттингем Форест» сегодня объявит о переходе Фройлера из «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер близок к переходу в «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 30-летний швейцарец согласовал контракт с английским клубом. «Ноттингем Форест» заплатит за хавбека 9 млн евро плюс бонусы, а контракт будет рассчитан до лета 2025 года. Ожидается, что «Ноттингем Форест» объявит о переходе Фройлера сегодня.

В минувшем сезоне Фройлер провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

ФК Аталанта
ФК Ноттингем Форест
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