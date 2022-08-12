«Ноттингем Форест» сегодня объявит о переходе Фройлера из «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер близок к переходу в «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 30-летний швейцарец согласовал контракт с английским клубом. «Ноттингем Форест» заплатит за хавбека 9 млн евро плюс бонусы, а контракт будет рассчитан до лета 2025 года. Ожидается, что «Ноттингем Форест» объявит о переходе Фройлера сегодня.

В минувшем сезоне Фройлер провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.