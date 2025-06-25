Футбол
25 июня, 04:33

«Ноттингем Форест» хочет заполучить двух игроков «Ювентуса»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ноттингем Форест» продолжает переговоры по переходу из «Ювентуса» нападающих Тимоти Веа и Сэмюэля Мбангула. По данным Sky in Italy, обсуждения этих трансферов находятся на продвинутой стадии.

Оба футболиста пропустили воскресный матч против «Видада» на клубном чемпионате мира. 25-летний Веа обойдется английскому клубу в 14 миллионов евро, а 21-летний Мбангула — в 8 миллионов евро.

Отмечается, что игрок сборной США Веа еще не дал добро на трансфер.

В сезоне-2024/25 Веа сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач. На счету Мбангула 4 гола и 5 голевых передач в 32 играх.

