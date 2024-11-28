Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:35

«Ноттингем Форест» готов предложить 23 миллиона евро за экс-форварда «Зенита» Альберто

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к нападающему «Коринтианса» Юри Альберто, сообщает Bolavip.

По данным источника, английский клуб готов предложить за экс-форварда «Зенита» 23 миллиона евро. «Коринтианс» готов к переговорам.

Контракт Альберто с бразильским клубом истекает 31 декабря 2027 года. 23-летний нападающий в этом сезоне провел за «Коринтианс» 54 матча, забил 27 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее он играл за «Зенит», проведя за питерцев 15 матчей и забив 6 голов.

ФК Коринтианс
ФК Ноттингем Форест
Юри Алберто
Читайте также
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Популярное видео
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Кварацхелии

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости