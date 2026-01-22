«Ноттингем Форест» арендует форварда «Наполи» Лукку с правом выкупа за 40 миллионов евро

«Ноттингем Форест» договорился о трансфере нападающего «Наполи» Лоренцо Лукки, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Английский клуб арендует 25-летнего итальянца до конца сезона-2025/26 за 1 миллион евро с правом выкупа футболиста за 40 миллионов евро.

В июле 2025 года «Наполи» арендовал Лукку у «Удинезе» с обязательством выкупа за 31 миллион евро. Форвард провел 23 матча за неаполитанцев и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.