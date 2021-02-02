«Норшелланн» арендовал хавбека «Аякса» Йенсена
03:28
Полузащитник «Аякса» Виктор Йенсен продолжит карьеру в «Норшелланне», сообщается на официальном сайте амстердамцев.
Аренда 20-летнего датчанина рассчитана до конца сезона.
В текущем сезоне Йенсен провел один матч в чемпионате Голландии, а также 14 игр в молодежном чемпионате, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://english.ajax.nl/articles/victor-jensen-joins-fc-nordsjaelland-on-loan/
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