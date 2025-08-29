Нкунку прилетел в Италию для завершения перехода в «Милан»

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку прилетел в Милан для завершения перехода из «Челси» в «Милан».

Журналист Альфредо Педулла опубликовал в социальной сети X видео из аэропорта. 27-летний француз вышел из здания и сразу сел в автомобиль, который его ждал. От общения с журналистами футболист отказался.

Ранее появилась информация, что «Милан» заплатит 35 миллионов евро за Нкуну. Контракт будет рассчитан до лета 2030 года.

В сезоне-2024/25 Нкунку в 48 матчах во всех турнирах забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.