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Нкуду стал игроком «Бешикташа»

14:12
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Нападающий Жорж-Кевин Нкуду стал игроком «Бешикташа», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года. Ранее футболист выступал за «Тоттенхэм».

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось об аренде игрока на один сезон, но эта информация не подтвердилась.

24-летний футболист в текущем сезоне провел один матч в премьер-лиге. В прошлом сезоне он отыграл три матча за «Монако», где выступал на правах аренды, и еще три игры за «шпор».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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