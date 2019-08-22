Нападающий Жорж-Кевин Нкуду стал игроком «Бешикташа», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года. Ранее футболист выступал за «Тоттенхэм».

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось об аренде игрока на один сезон, но эта информация не подтвердилась.

24-летний футболист в текущем сезоне провел один матч в премьер-лиге. В прошлом сезоне он отыграл три матча за «Монако», где выступал на правах аренды, и еще три игры за «шпор».

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