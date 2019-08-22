Нкуду стал игроком «Бешикташа»
14:12
Нападающий Жорж-Кевин Нкуду стал игроком «Бешикташа», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года. Ранее футболист выступал за «Тоттенхэм».
Transferrrrr #5: ??? pic.twitter.com/yy2MOG7pgT— Be?ikta? JK (@Besiktas) August 22, 2019
Отметим, что ранее в СМИ сообщалось об аренде игрока на один сезон, но эта информация не подтвердилась.
24-летний футболист в текущем сезоне провел один матч в премьер-лиге. В прошлом сезоне он отыграл три матча за «Монако», где выступал на правах аренды, и еще три игры за «шпор».
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