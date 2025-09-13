Джексон: «Надеюсь, «Бавария» проведет хорошую игру и победит «Челси»

Нападающий «Баварии» Николас Джексон после сложного перехода из «Челси» отметил, что рассчитывает на победу в матче Лиги чемпионов против лондонской команды.

«Я очень рад быть здесь и тренироваться с командой. Я знаю нескольких игроков и с нетерпением жду начала игр. Конечно, я играю девятку, но могу играть и вторым нападающим. Просто хочу помогать команде и играть за тренера и клуб. Пока не понимаю разницы между бундеслигой и АПЛ, потому что еще не играл здесь.

Мой переход? Это были тяжелые моменты, но я был твердо уверен, что останусь здесь, потому что именно здесь хотел быть. Я уже поговорил с тренером и руководством клуба. Я рад быть здесь. Матч с «Челси» в следующую среду? Я очень рад буду увидеть своих друзей и товарищей по команде из «Челси». Надеюсь, «Бавария» проведет хорошую игру и победит», — отметил Джексон.

В конце летнего трансферного окна «Челси» из-за травмы Лиама Делапа хотел отменить аренду Джексона в «Баварию», несмотря на предварительные договоренности, но игрок настоял на переходе.