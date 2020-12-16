Влашич может продолжить карьеру в чемпионате Италии

«Аталанта» интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, утверждает Calcio Atalanta, ссылаясь на L'Eco di Bergamo. По информации источника, 23-летнего хорватского футболиста рассматривают в качестве возможной замены форварду Алехандро Гомесу.

В клубе из Бергамо прорабатывают вариант, при котором Гомес может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Ранее в СМИ писали о конфликте между аргентинцем и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

В текущем сезоне Влашич провел 21 матч за армейцев, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт хавбека с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

За «Аталанту» играет российский полузащитник Алексей Миранчук.