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Влашич может продолжить карьеру в чемпионате Италии

18:32
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Аталанта» интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, утверждает Calcio Atalanta, ссылаясь на L'Eco di Bergamo. По информации источника, 23-летнего хорватского футболиста рассматривают в качестве возможной замены форварду Алехандро Гомесу.

В клубе из Бергамо прорабатывают вариант, при котором Гомес может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Ранее в СМИ писали о конфликте между аргентинцем и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

В текущем сезоне Влашич провел 21 матч за армейцев, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт хавбека с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

За «Аталанту» играет российский полузащитник Алексей Миранчук.

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