Нико Ковач: "Баварии" нет смысла подписывать еще футболистов"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач признался, что команда полностью укомплектована и он не планирует подписывать новых футболистов под закрытие трансферного окна, сообщает Sky Sport.

– Понятно, что другие клубы не хотят, чтобы их хорошие игроки уходили. Сейчас у нас большой состав и почти все футболисты снова в форме.

Роббен и Рибери снова тренируются, поэтому я все равно я должен оставить вне заявки одного или двух игроков на ближайший матч, поэтому для "Баварии" не имеет смысла покупать еще третьего и четвертого футболиста, – приводит слова Ковача Sky Sport.

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